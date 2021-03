Trasporti: Atm lunedì 8 marzo sciopero generale nazionale indetto da Cub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lunedì 8 marzo la Confederazione Unitaria di base (CUB) ha indetto uno sciopero Generale Nazionale di tutti i settori Pubblici e Privati di 24 ore, cui ha aderito la O.S. CUB Trasporti, con motivazioni così riassumibili: per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; per la proroga della moratoria sui licenziamenti; per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile; per il Welfare pubblico e universale; per una pensione dignitosa a 60 anni di età; per il diritto al lavoro, a salari e carriera senza discriminazioni, soprattutto per le donne; contro le politiche di austerity; contro la forma di controllo classista; contro la precarietà lavorativa e sociale". A Milano l'agitazione avrà differenti fasce orarie: per il personale della metropolitana sarà possibile solo dalle ore 18 al termine del servizio, mentre per il personale di superficie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all'utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per ATM S.p.A. sul sito internet dell'Azienda al seguente link https://www.atm.it/it/IlGruppo/personale/Pagine/Adesionescioperi.aspx. La presente comunicazione è valida ai sensi e per gli effetti della legge 146/90 sulla regolamentazione degli scioperi nei pubblici servizi.(Com)