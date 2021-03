Bolivia: elezioni amministrative, oggi comizi di chiusura e inizio silenzio elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto è atteso per oggi anche l'arrivo in Bolivia della missione di osservatori dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa). Il gruppo di lavoro, guidato dall'ex consigliere dell'Istituto federale elettorale del Messico, Rodrigo Alfonso Morales Manzanares, è incaricato di "seguire aspetti come l'organizzazione elettorale, la tecnologia elettorale, la giustizia elettorale, il finanziamento politico, la partecipazione politica delle donne e dei gruppi indigeni", si legge in una nota del'ente panamericano. La missione, prosegue il comunicato, sarà composta in totale da 16 membri che terranno riunioni con autorità elettorali, rappresentanti del governo, candidati, partiti politici, rappresentanti del mondo accademico e della società civile. Al termine degli scrutini la missione Osa emetterà un rapporto preliminare con osservazioni e raccomandazioni. (segue) (Brb)