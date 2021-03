Usa: Google intende interrompere sponsorizzazioni basate su navigazione utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso del digitale statunitense Google intende interrompere la vendita di annunci in base alla navigazione degli utenti su più siti web, un cambiamento molto significativo nel settore della pubblicità digitale. Lo riferisce il “Wall Street Journal”. La società Alphabet Inc ha reso noto che il prossimo anno prevede di smettere di utilizzare o investire in tecnologie di tracciamento che identificano in modo univoco gli utenti web mentre si spostano da un sito all'altro. La decisione, proveniente dalla più grande azienda di pubblicità digitale al mondo, potrebbe allontanare il settore dall'uso di tale tracciamento individualizzato, oggetto di crescenti critiche da parte dei sostenitori della privacy e al centro del dibattito sul ruolo che dovrebbero giocare le autorità di regolamentazione. La mossa di Google rischia di alimentare un contraccolpo da parte di alcuni concorrenti nel settore degli annunci online, un campo in cui molte aziende si affidano al monitoraggio degli utenti per indirizzare i propri annunci, misurarne l'efficacia e fermare le frodi. Google ha rappresentato da solo il 52 per cento della spesa pubblicitaria digitale dello scorso anno, pari a 292 miliardi di dollari. Lo rilevano i dati di Jounce Media, una società di consulenza in materia di pubblicità digitale.(Nys)