Usa: Disney pianifica la chiusura di 60 negozi della sua catena in Nord America

- La Walt Disney, colosso statunitense dell’animazione e della produzione cinematografica, ha annunciato l’intenzione di ridimensionare drasticamente la sua catena di negozi in Nord America. Lo riferisce il “New York Times”, sottolineando che la decisione si deve all’impatto della pandemia di Covid-19 sulle vendite e allo spostamento dei consumatori verso lo shopping online. Almeno 60 sedi in Nord America - il 30 per cento dei Disney Store nella regione - chiuderanno entro quest'anno. L'azienda ha descritto le chiusure come "l'inizio" del suo sforzo di ridimensionamento. Disney gestisce anche 60 negozi in Europa e si prevede che anche nel vecchio continente questo numero subirà una riduzione. La catena Disney Store, fondata nel 1987, una volta contava più di mille sedi in tutto il mondo.(Nys)