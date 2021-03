Venezuela: Conindustria, solo il 50 per cento delle industrie opertative durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 mantiene l'operatività del settore manifatturiero a livelli critici. Lo rileva un sondaggio condotto dalla Confederazione degli industriali del Venezuela (Conindustria) a novembre e dicembre del 2020 e a gennaio 2021. L'organizzazione, che da maggio 2020 effettua rilevazioni mensili tra i propri iscritti, fa notare che fino a gennaio 2021 su 883 aziende solo 444 erano attive e lavoravano solo al 19 per cento della loro capacità installata. Secondo Conindustria, il 28 per cento degli stabilimenti industriali non erano operativi nei tre mesi precedenti. Gli intervistati hanno notato che il settore è stato gravemente colpito dalla bassa domanda nazionale e dai ritardi nei servizi. "Il 70 per cento degli intervistati ritiene che la radicalizzazione della quarantena abbia influenzato la bassa produttività. Difficoltà nei trasporti, accesso ai finanziamenti bancari e carenza di materie prime si aggiungono agli elementi che influenzano il funzionamento dell'industria", si legge nel rapporto finale. (Vec)