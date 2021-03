Usa: dal 4 marzo Facebook riammetterà la sponsorizzazione di contenuti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani, giovedì 4 marzo, Facebook permetterà di nuovo la sponsorizzazione di contenuti di argomento politico, dopo aver operato una stretta su questo tipo di post a ridosso delle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020. Lo riferiscono i media Usa, citando una nota ufficiale della società. Il social network fondato da Mark Zuckerberg, così come Google, avevano deciso di fermare le pubblicità politiche dopo la chiusura dei seggi, nelle ore in cui sul web già iniziavano a circolare notizie su presunti brogli elettorali. Google ha riammesso le sponsorizzazioni il 10 dicembre, Facebook invece ha mantenuto il divieto finora. "A differenza di altre piattaforme, richiediamo autorizzazione e trasparenza non solo per gli annunci politici ed elettorali, ma anche per gli annunci riguardanti questioni sociali, e i nostri sistemi non fanno distinzione tra queste categorie", ha spiegato l’azienda. "Abbiamo imparato di più sugli annunci politici durante questo ciclo elettorale. Di conseguenza, prevediamo di utilizzare i prossimi mesi per esaminare più da vicino come funzionano questi annunci sul nostro servizio per vedere dove potrebbero effettuare ulteriori modifiche”, ha aggiunto.(Nys)