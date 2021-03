Covid: verso rinvio all'autunno delle elezioni Amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, il governo sarebbe orientato a rinviare in autunno le elezioni Amministrative previste in primavera. Il rinvio riguarderebbe anche le Regionali in Calabria, in programma il prossimo 11 aprile. All'origine della decisione, l'allarme per una eventuale terza ondata di contagi legata al Covid-19. Possibile che nei prossimi giorni venga convocato un Consiglio dei ministri per il varo di un apposito decreto legge. Il voto riguarda quasi 1.300 Comuni italiani tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. (Rin)