Italia-Argentina: mostra "Fellini nel mondo" chiude celebrazioni centenario della nascita

- Con la mostra "Il Centenario, Fellini nel mondo" organizzata dall'Istituto italiano di cultura (Iic) di Buenos Aires, si chiude in Argentina il ciclo di eventi dedicato ai cento anni dalla nascita di Federico Fellini. L'esposizione è stata inaugurata oggi dal ministro della Cultura argentino, Tristan Bauer, e dall'ambasciatore d'Italia sa Buenos Aires, Giuseppe Manzo, insieme alla direttrice dell'Iic, Donatella Cannova, e al direttore del Museo Nacional de Arte Decorativo (Mnad), Martin Marcos. "È un viaggio attraverso l'immaginario felliniano e la visione di un genio la cui arte e la cui eredità non si fermano nemmeno di fronte alla pandemia, soprattutto in un paese quale l'Argentina" ha dichiarato l'ambasciatore Manzo, ricordando le numerose iniziative che, pure in questi mesi di pandemia, l'ambasciata e l'Iic hanno organizzato in collaborazione con il ministero della Cultura argentino. "Ricevere la mostra ufficiale italiana del gran Federico Fellini è un onore e un piacere per tutti noi. Fellini è stato per molti un punto di inflessione nella forma di guardare il cinema e l'arte e di immaginare la vita", ha dichiarato per parte sua il ministro argentino Bauer, che ha sottolineato come la cultura rappresenti una cura per l'esistenza umana. (segue) (Abu)