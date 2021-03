Italia-Argentina: mostra "Fellini nel mondo" chiude celebrazioni centenario della nascita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ideata da Cor produzioni, la mostra raccoglie fotografie inedite, disegni personali, processi creativi, costumi originali, disegni scenografici, sceneggiature, poster e spartiti, insieme a testimonianze e aneddoti con un focus speciale dedicato al film Il Casanova. Gli spazi dell'imponente Palacio Errazuriz Alvear, sede del Museo Nacional de Arte Decorativo, sono il contesto ideale per riecheggiare l'atmosfera del mondo creativo felliniano. L'esposizione, riferisce una nota dell'ambasciata, sarà accompagnata da un programma di attività che esalteranno le diverse sfaccettature di Federico Fellini, la sua influenza nella cultura locale e la sua eredità alle nuove generazioni, attraverso tavole rotonde, conferenze e dibattiti pubblici in modalità digitale. Non mancheranno sorprese che arricchiranno l'esperienza felliniana nel Mnad con interventi musicali e performance dal vivo. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 2 maggio 2021, secondo le modalità previste dalle misure di prevenzione e distanziamento e potrà essere visitata da giovedì a domenica, dalle 13 alle 19, secondo le procedure sul distanziamento in vigore e con iscrizione obbligatoria nella pagina web del museo. (Abu)