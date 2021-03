Usa: Biden proroga di un anno emergenza nazionale per il Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha prorogato di un anno l'emergenza nazionale Usa dichiarata rispetto al Venezuela. È quanto reso noto oggi dalla Casa Bianca. "La situazione in Venezuela continua a rappresentare una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti. Pertanto, ho stabilito che è necessario prorogare l'emergenza nazionale dichiarata nell'ordine Eesecutivo 13692 rispetto alla situazione in Venezuela", ha detto Biden in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca. L'ordine esecutivo, firmato dall'amministrazione guidata da Barack Obama, prevede sanzioni e restrizioni sui visti per diversi alti funzionari dell'intelligence e della sicurezza venezuelana. (Nys)