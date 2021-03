Istruzione: ministro Bianchi ha incontrato la commissaria europea Gabriel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione, professor Patrizio Bianchi, ha incontrato questo pomeriggio in videoconferenza la commissaria europea all’Innovazione, alla Ricerca, alla Cultura, all’Istruzione e alla Gioventù, Mariya Gabriel, per un confronto sulle politiche nazionali ed europee nell’ambito dell’istruzione e della formazione. E' quanto si legge in una nota del dicastero dell'Istruzione. Il ministro Patrizio Bianchi ha sostenuto la necessità di una istruzione e formazione di qualità per tutti. Lotta alla dispersione scolastica, contrasto dei divari territoriali e delle disparità - continua la nota - sono tra le priorità delle politiche del governo. Equità, inclusione, parità di accesso devono essere leve centrali per sostenere dinamiche economiche e un modello sociale europeo, anche alla luce delle vulnerabilità legate alla pandemia. Il ministro ha anche spiegato che l’istruzione costituisce uno strumento vitale per una Europa più coesa e per rafforzare l’Unione a livello globale. Il ministro Patrizio Bianchi ha anche anticipato che per l’istruzione e la formazione - con un riguardo particolare per la formazione tecnica e professionale - è previsto un irrobustimento degli investimenti all’interno del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (Pnrr) e per le infrastrutture tecnologiche. Competenze digitali e sostenibilità ambientale - conclude la nota - devono essere al centro della formazione dei docenti e degli studenti.(Com)