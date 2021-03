© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- "Premio Industria Felix 2021". Al via edizione Lazio, Toscana ed Abruzzo. Evento on line patrocinato da Unindustria. Interviene il presidente di Unindustria Angelo Camilli. Il Premio, organizzato dall'Associazione Culturale Industria Felix, è riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi. (ore 10).- Convegno "Per l'Italia! Il turismo come motore economico e sociale per la vera ripartenza". L'appuntamento vedrà protagonisti i principali attori del settore e, come una sorta di "Stati generali del turismo", sarà l'occasione per fare il punto della situazione e raccogliere propositi e proposte concrete per la ripartenza, che deve essere rapida, convinta, efficace. Parteciperà il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. L'evento è organizzato dall'associazione internazionale dei Cavalieri del Turismo, realtà no-profit di alto valore culturale e sociale, che opera dal 1979 per promuovere lo sviluppo del turismo ed è da quest'anno presieduta dall'amministratore unico di Fiera Roma Pietro Piccinetti. (9:30) (segue) (Rer)