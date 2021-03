Usa: Biden, revoca obbligo mascherine è pensiero da uomo di Neanderthal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito la revoca dell’obbligo di indossare mascherine anti-Covid “un modo di pensare da uomo di Neanderthal”. Parlando dalla Casa Bianca, Biden ha commentato in questi termini la decisione dei governatori repubblicani di Texas e Mississippi – rispettivamente Greg Abbott e Tate Reeves - di revocare l’obbligo di indossare mascherine anti-contagio. Nei due Stati le attività potranno riprendere a pieno regime. Abbott ha annunciato la revoca dell'obbligo di indossare le mascherine anti-Covid nei territori dello Stato, nonostante il parere contrario dei funzionari della sanità. Il governatore ha emesso un ordine esecutivo che revoca la maggior parte delle sue precedenti disposizioni in materia di Covid, compreso l'obbligo di indossare le mascherine, e ha affermato che le attività di qualsiasi tipo potranno aprire al 100 per cento a partire dal 10 marzo prossimo. "Appare chiaro dalla ripresa, dalle vaccinazioni, dal calo dei ricoveri e dalle sicure pratiche che i texani stanno seguendo, che l'obbligo (delle mascherine) non è più necessario". Reeves, governatore del Mississippi, ha sottolineato che i ricoveri per Covid-19 nello Stato sono "precipitati" e che i nuovi casi sono diminuiti drasticamente.(Nys)