Usa: funzionari sanità criticano revoca obbligo mascherine in Texas e Mississippi

- I funzionari di riferimento della Casa Bianca per il contrasto alla pandemia di Covid-19 hanno criticato aspramente la decisione di Texas e Mississippi di revocare l’obbligo di indossare mascherine anti-contagio. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”. "Siamo stati molto chiari, non è il momento di allentare le restrizioni", ha detto Rochelle Walensky, direttrice dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc). "Nei prossimi due mesi saranno fondamentali per capire l’andamento della pandemia”, ha aggiunto. Walensky ha esortato i cittadini Usa a continuare a indossare coperture per il viso e ad adottare altre misure per proteggersi dal contagio, anche se i governi statali affermano che non è necessario farlo. Andy Slavitt, consulente per la risposta al coronavirus della Casa Bianca, ha osservato che il presidente Joe Biden aveva chiesto esplicitamente di indossare la mascherina ovunque il governo federale abbia giurisdizione. Ciò include la proprietà federale e gli aeroporti e fa riferimento a lavoratori e appaltatori federali. "Non credo che potrebbe essere più chiaro sulla necessità di indossare le mascherine", ha detto Slavitt in riferimento all’inquilino della Casa Bianca. (segue) (Nys)