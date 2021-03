Università: Politecnico di Milano prima università italiana e nella top 20 mondiale in ingegneria, architettura e design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il QS World University Rankings by Subject 2021 riconferma il Politecnico di Milano tra i primi 20 Atenei al mondo nella categoria Engineering & Technology. L’ateneo entra inoltre nella top 5 mondiale nella categoria Design, migliorando di una posizione il 6° posto dello scorso anno. Anche nella categoria Architettura il Politecnico di Milano si attesta nella top 10 mondiale. "Il Politecnico di Milano cresce nelle classifiche internazionali e conferma una posizione di eccellenza. Ne siamo orgogliosi – commenta il Rettore, Ferruccio Resta - ma ora serve uno scatto in avanti. Il Covid ci ha messo di fronte a scelte che cambieranno il futuro dell'università. Il digitale, la collaborazione internazionale, le nuove modalità didattiche e di ricerca sono le leve su cui agire per riconfigurare la nostra posizione nel panorama globale e per indirizzare la crescita delle università e dei territori di riferimento". Nel panorama italiano il Politecnico di Milano si conferma primo assoluto sia in Ingegneria (in tutte le materie analizzate da QS: Computer Science & Information Systems; Chemical Engineering; Civil & Structural Engineering; Electrical & Electronic Engineering; Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering) che in Architettura e Design.(Com)