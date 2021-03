Bolivia: elezioni amministrative, oggi comizi di chiusura e inizio silenzio elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'entrata in vigore del silenzio elettorale a partire dalla mezzanotte si chiude ufficialmente oggi la campagna elettorale in Bolivia in vista delle elezioni amministrative, regionali e municipali che si terranno domenica 7 marzo. La tragedia che ha visto la morte di sette studenti dell'Università della città di El Alto ha determinato la cancellazione dei comizi di chiusura nell'importante metropoli a ridosso della capitale La Paz. Il Movimento politico al socialismo (Mas), la coalizione attualmente al governo, ha confermato tuttavia l'atto centrale di chiusura della campagna, che si svolgerà nella città di Cochabamba con la presenza annunciata del presidente Luis Arce e dell'attuale coordinatore del partito, Evo Morales. Uno dei principali leader dell'opposizione, l'ultra conservatore, Luis Fernando Camacho, terrà il suo ultimo comizio prima dell'inizio ufficiale del silenzio elettorale nella città di Cochabamba, capoluogo dell'omonima regione di cui è candidato a governatore. Allo stesso modo l'ex presidente ad interim ed attuale candidata a governatore della regione del Beni, Jeanine Anez, terrà il comizio di chiusura di campagna nel capoluogo Trinidad. (segue) (Brb)