Usa: 53 per cento cittadini favorevole a innalzamento salario minimo a 15 dollari l’ora

- Il 53 per cento dei cittadini Usa sostiene l’iniziativa dell’amministrazione di Joe Biden per l’innalzamento del salario minimo federale a 15 dollari l'ora. Lo rileva un sondaggio della Monmouth University, pubblicato dal quotidiano “The Hill”. Il salario minimo è stato un tema caldo del primo mese della presidenza Biden, poiché il disegno di legge per gli aiuti anti-Covid-19 approvato alla Camera contiene anche questa misura. Il 45 per cento degli intervistati ha dichiarato invece di essere contrario all’iniziativa di Biden. L'ultima volta che il salario minimo è stato aumentato è stato nel 2009, quando è passato da 6,55 a 7,50 dollari l'ora.(Nys)