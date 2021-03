Lazio: deleghe al Bilancio passano al vicepresidente Leodori, verso rimpasto con M5s in giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deleghe della dimissionaria assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, nominata sottosegretaria al Mef, passano al vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori. Lo ha comunicato oggi il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini (Pd) in apertura di seduta alla Pisana. Per Leodori restano confermate sia le precedenti deleghe al Coordinamento dell'attuazione del programma di governo e dei fondi comunitari, rapporti istituzionali, rapporti con il Consiglio regionale, personale, semplificazione amministrativa e accordi di programma e conferenza di servizi sia l'incarico di vicepresidente della Regione Lazio. Inoltre, sempre oggi la direzione regionale del Pd Lazio ha approvato a larghissima maggioranza l'ordine del giorno che dà mandato al presidente Nicola Zingaretti e al capogruppo del Pd Marco Vincenzi di verificare, insieme alle altre forze di maggioranza, le condizioni politiche, programmatiche e organigrammatiche per costruire un nuovo patto di maggioranza alla Regione Lazio fra le attuali forze politiche che sostengono la giunta e il M5s. Il rimpasto di deleghe in giunta regionale sembra ormai partito. (segue) (Rer)