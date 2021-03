© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Draghi ha detto di no alla proposta di Fratelli d'Italia per consentire l'apertura dei ristoranti la sera nelle zone gialle e in piena sicurezza. Si conferma una politica fatta soltanto di divieti e di chiusure senza alcun cenno ai ristori". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, ai telegiornali Rai.(Rin)