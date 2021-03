Usa: segretario Istruzione Cardona, vaccinare i docenti è la mia massima priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario all'Istruzione degli Stati Uniti, Miguel Cardona, ha assicurato che garantire la somministrazione del vaccino anti-Covid agli insegnanti rappresenta la sua “massima priorità”, con l’obiettivo di permettere alle scuole di riaprire al più presto. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, ricordando che la nomina di Cardona a responsabile dell’Istruzione nell’amministrazione del presidente Joe Biden è stata approvata ieri dal Senato federale. "Dobbiamo continuare a riaprire le scuole per garantire le lezioni in presenza nel modo più rapido e sicuro possibile”, ha spiegato Cardona. “Il presidente lo riconosce ed è per questo che ha intrapreso un'azione coraggiosa per far vaccinare rapidamente gli insegnanti e il personale scolastico ", ha aggiunto Cardona nel corso di una visita ad una scuola del Connecticut con la first lady Jill Biden. "In qualità di segretario dell'Istruzione, questa è la mia massima priorità", ha concluso. Le affermazioni del segretario all’Istruzione arrivano dopo che Biden ha invitato tutti gli Stati dell'Unione a dare la priorità agli insegnanti per le vaccinazioni, in modo che tutti docenti e personale scolastico abbiano ricevuto almeno la prima dose entro la fine di questo mese.(Nys)