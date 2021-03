Usa: Ucraina, Biden estende di un anno le sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha prorogato per un altro anno le sanzioni contro la Russia per quanto riguarda la crisi in Ucraina. Lo ha reso noto la Casa Bianca in un avviso pubblicato oggi. "L'emergenza nazionale dichiarata il 6 marzo 2014 e le misure adottate in quella data, il 16 marzo 2014, il 20 marzo 2014, il 19 dicembre 2014 e il 20 settembre 2018, per far fronte a tale emergenza, deve rimanere in vigore oltre il 6 marzo 2021. Pertanto, in conformità con la sezione 202 (d) del National Emergencies Act (50 USC 1622 (d)), estendo per un anno l'emergenza nazionale dichiarata nell'ordine esecutivo 13660", si legge nell'avviso. L'ordine esecutivo 13660 sanziona qualsiasi persona sospettata di azioni che minacciano la stabilità e la sicurezza dell'Ucraina. (Nys)