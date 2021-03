Ecuador: presidente Moreno dichiara problemi cardiaci, presto studi approfonditi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moreno lascerà il posto da presidente al vincitore del ballottaggio che si terrà l'11 aprile tra il socialista Andrés Arauz ed il conservatore Guillermo Lasso. Una competizione cui non parteciperà invece Yaku Perez, l'ecologista indigeno che al primo turno era giunto alle spalle di Lasso per una manciata di voti e che aveva denunciato irregolarità nelle procedure di scrutinio delle schede. Il risultato ufficiale è stato ratificato il 21 febbraio dal Consiglio Nazionale elettorale (Cne), che ha attribuito ad Arauz - delfino dell'ex presidente Rafael Correa - il 32,72 per cento dei consensi, contro il 19,74 per cento di Lasso, banchiere giunto al suo terzo tentativo di assalto alla presidenza. Al terzo posto e fuori dalla contesa finale, è rimasto Perez, candidato del Pachakutik (il "braccio politico" della confederazione delle comunità indigene), con il 19,389 per cento dei consensi. (segue) (Brb)