Ecuador: presidente Moreno dichiara problemi cardiaci, presto studi approfonditi (3)

- La decisione è stata presa dal Cne dopo che erano stati respinti diversi reclami presentati dai rappresentanti dei partiti. Perez aveva sperato nella possibilità di effettuare un'ampia revisione dei verbali di sezione (il 100 per cento di quelli provenienti dalla cruciale provincia di Guayas e il 50 per cento di altri 16 distretti ritenuti in dubbio), secondo un accordo che aveva stretto con lo stesso Lasso nei giorni successivi alla chiusura delle urne. Il candidato conservatore aveva da parte sua avvertito della necessità che la richiesta di riconteggio - limitata nella portata - fosse approvata da tutti e 16 i concorrenti presentatisi al primo turno. Alla fine il Cne ha acconsentito al solo riesame parziale di una manciata di schede, su richiesta del partito Pachkutik, arrivando abbastanza in fretta al risultato proclamato. (segue) (Brb)