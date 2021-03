Lazio: deleghe al Bilancio passano al vicepresidente Leodori, verso rimpasto con M5s in giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la nomina di Alessandra Sartore a sottosegretaria al ministero dell’Economia, nella giunta della Regione Lazio si è liberata una casella, quella dell’assessorato al Bilancio, ora ricoperta dal vicepresidente Leodori, ma che ha aperto di conseguenza a diversi scenari per quanto riguarda un possibile rimpasto di deleghe nella giunta Zingaretti, con un possibile allargamento della maggioranza al M5s. Tra i nomi che riecheggiano ormai da giorni ci sono quelli della capogruppo del M5s in Consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi e della consigliera M5s Valentina Corrado. Una delle ipotesi emersa, per l’ingresso del M5s in giunta, è quella dell’assessorato alla transizione ecologica e alla semplificazione digitale, che potrebbe essere affidato proprio alla capogruppo Roberta Lombardi. In questo quadro un eventuale secondo assessorato, si parla della delega al turismo, potrebbe andare all’altra consigliera pentastellata, Valentina Corrado. (Rer)