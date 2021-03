Decreto Sostegno: M5s, fondamentale ci sia incremento risorse per rifinanziare reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro affermano che "durante la pandemia, il reddito di cittadinanza ha svolto un ruolo essenziale per oltre un milione di famiglie, molte delle quali con figli minori. È anche grazie a questa misura, unitamente a quelle che hanno riguardato lavoratori e imprese - continuano i parlamentari in una nota -, se il Paese è riuscito a reggere l'impatto del Covid-19. Proprio a causa della crisi economica causata dal virus, il numero dei percettori del redito di cittadinanza è cresciuto, circostanza che rende necessario, nel decreto Sostegno che ci auguriamo il governo vari il prima possibile, un incremento delle risorse per rifinanziarlo stimato in un miliardo di euro". Gli esponenti pentastellati concludono: "Per il Movimento cinque stelle, questo intervento è fondamentale. Siamo convinti che, su un argomento così serio e delicato, la maggioranza segua la direzione da noi tracciata garantendo a chi è più in difficoltà il necessario sostegno". (Com)