Roma: ferita da proiettile a Tor Bella Monaca, prefetto riunisce mini comitato in municipio VI

- Il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi ha presieduto, oggi pomeriggio, l’osservatorio territoriale per la sicurezza presso il Municipio Roma VI. Un giro tra le periferie della Capitale che, appena qualche giorno fa, aveva portato il rappresentante del governo al Municipio Roma V. Quello odierno è servito, secondo quanto apprende agenzia Nova, per fare il punto sulla sicurezza in un territorio che comprende il quartiere di Tor Bella Monaca, dove il problema dello spaccio dello stupefacente è marcato come i fenomeni di microcriminalità. Attività malavitose che coinvolgono spesso incolpevoli cittadini, come è accaduto qualche giorno fa con il ferimento di una anziana donna raggiunta da un colpo di pistola esploso durante una lite tra due uomini per motivi di droga. Una iniziativa, quella del prefetto, per mantenere alta la vigilanza delle forze dell’ordine. Nel corso del “mini comitato” Piantedosi ha tracciato le linee per rendere sinergici gli sforzi degli attori della sicurezza in campo, organizzando, così, una pronta risposta di prossimità. E’ stato stabilito, quindi, l’inizio di una serie di azioni ad alto impatto concentrandosi su quei settori criminali che maggiormente caratterizzano il territorio del VI Municipio e di Tor Bella Monaca in particolare. (Rer)