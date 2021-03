© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia deve compiere un salto di qualità che attendiamo da anni". Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Siamo al lavoro per innovare la Pa e per garantire servizi di qualità. Non c’è più tempo da perdere", aggiunge. (Rin)