Messico: Lopez Obrador, rivedere contratti energia con "una decina" di imprese (4)

- Il testo prevede, tra le altre cose, che il gestore della rete (Centro nacional de control de energia, Cenace) soddisferà la domanda non in ragione del costo più economico offerto dai vari fornitori, ma secondo il seguente ordine: l'energia fornita dalle centrali idroelettriche (quasi tutte operate dalla Cfe); quella delle altre centrali della Cfe (nucleari, geotermiche a ciclo combinato e termoelettriche); l'eolica e solare dei privati; le centrali a ciclo combinato dei privati e il resto degli impianti con altre tecnologie. I "permessi di generazione" dell'energia non saranno più concessi in automatico dalla Cre (Comision reguladora de energia, Cre), ma in base criteri di programmazione che potrebbero anche negarli. (segue) (Mec)