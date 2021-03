Svezia: otto feriti dopo attacco con un coltello a Vetlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto persone sono rimaste ferite in un possibile attacco terroristico nella località di Vetlanda, in Svezia. E' quanto riferisce il quotidiano "Aftonbladet", secondo cui l'attacco è avvenuto con l'uso di un coltello e sarebbe stato effettuato da un giovane di circa 20 anni. La polizia svedese ha confermato che si tratta di un possibile attacco terroristico. L'attentatore sarebbe stato ferito dalla polizia e si trova attualmente in ospedale. "Alcune persone sono gravemente ferite mentre altre lo sono in maniera leggera, ma nessuno è morto", ha spiegato Angelica Israelsson Silfver, portavoce della polizia locale.(Sts)