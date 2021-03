Decreto Covid: Iannone, no a emendamento Fd'I su aperture serali ristoranti conferma governo a guida sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giustificare il no all'emendamento di Fratelli d'Italia, che chiedeva la riapertura serale dei ristoranti nelle zone gialle in piena sicurezza, con il linguaggio veterocomunista della guerra tra ricchi contro poveri e la vuota retorica di proletarizzazione dei ristoratori, è l'ennesima conferma di un governo in cui comanda la sinistra”. Lo afferma, un una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone. “Il tutto in perfetta continuità con il Conte bis come i Dpcm, le chiusure e il rinvio degli indennizzi alle categorie colpite dal Covid", aggiunge.(com)