Imprese: Unicredit, da Cda via libera alla lista per il nuovo board

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Unicredit ha approvato all’unanimità la presentazione di una propria lista di candidati alla carica di amministratore, che tiene conto del proprio ordinamento circa la composizione numerica ritenuta ottimale, individuata in 13 componenti, e della durata del mandato in tre esercizi. Stando al relativo comunicato stampa, la lista vede Pier Carlo Padoan e Andrea Orcel rispettivamente come presidente e amministratore delegato, e include anche Lamberto Andreotti, Elena Carletti, Jayne-Anne Gadhia, Jeffrey Hedberg, Beatriz Lara Bartolomè, Luca Molinari, Maria Pierdicchi, Renate Wagner e Alexander Wolfgring. Il Cda, prosegue la nota, ha presentato una lista di 11 nominativi su 13 membri del futuro board, coerentemente con lo statuto che prevede l’elezione di due amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle di minoranza. La lista, prosegue la nota, assicura complementarietà in termini di esperienza e competenze; valorizza il profilo internazionale del Cda accompagnato ad una profonda comprensione dei mercati in cui la banca opera; riflette una particolare attenzione alla diversità in tutte le sue declinazioni a partire dal genere; valorizza significative esperienze in ruoli apicali in aziende rilevanti nel loro settore di appartenenza; riflette una rinnovata attenzione su competenze in ambito financial services ed un particolare focus su tematiche legate alla sostenibilità e alla tecnologia; valorizza l’importanza di esperienze rilevanti nella gestione del “capitale umano” e di politiche di diversity and inclusion; ed è allineata alle best practice internazionali in termini di indipendenza. (Com)