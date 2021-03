Afghanistan: Ue, violenza deve finire, indagini su attacchi e omicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza in Afghanistan deve finire e l'Unione europea si aspetta indagini trasparenti e approfondite su tutti gli attacchi e gli omicidi. E' quanto ha dichiarato il Servizio europeo dell'azione esterna (Seae) ricordando l'uccisione di ieri di tre operatrici dei media, Mursal Wahedi, Shahnaz Raofi e Sadya Sadat a Jalalabad, "in atroci assassini pianificati" che "priva tre giovani individui del loro futuro e le loro famiglie, amici e colleghi di persone care". Il Seae ha ricordato che, dopo l'uccisione della giornalista Malalai Maiwand a dicembre, questi attacchi illustrano ulteriormente "la situazione vulnerabile e pericolosa che gli operatori dei media, in particolare le donne, devono affrontare". Il Seae ha sottolineato che continua anche "una preoccupante tendenza di attacchi e uccisioni sistematici e mirati di giornalisti, difensori dei diritti umani, rappresentanti della società civile e funzionari pubblici, che sono costati la vita a 1.200 civili nel 2020, un aumento del 45 per cento rispetto al 2019". I talebani "rimangono responsabili della maggior parte delle vittime civili e degli omicidi mirati, direttamente o opponendosi a un cessate il fuoco". Per il Seae, bisogna fermare il targeting dei giornalisti e delle donne e la violenza in Afghanistan deve finire. "L'Unione europea si aspetta indagini trasparenti e approfondite su tutti questi attacchi e omicidi", ha scritto il Seae. "Piangiamo insieme alle persone colpite e ribadiamo la determinazione dell'Unione europea a sostenere i media e la libertà di parola in Afghanistan", ha concluso il Seae. (Be (Beb)