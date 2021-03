Venezuela: oppositore Borges, Caracas inviava oro in Mali per scambiarlo con valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela avrebbe spedito lo scorso anno in Mali un grosso quantitativo di oro a bordo di aerei di proprietà russa per scambiarlo con valuta estera. È quanto sostiene il noto politico dell'opposizione venezuelana Julio Borges, secondo cui l'oro sarebbe stato raffinato in Mali – uno dei maggiori produttori del metallo prezioso in Africa – e poi rivenduto negli Emirati Arabi Uniti. In una nota diffusa oggi, l’oppositore del presidente Nicolas Maduro – che vive in esilio in Colombia – ha affermato che l’operazione faceva parte di un piano che ha permesso all'amministrazione Maduro di rimanere a galla nonostante le sanzioni statunitensi. Finora non ci sono stati commenti da parte delle autorità di entrambi i Paesi. Negli ultimi anni il governo venezuelano ha venduto alcune delle sue riserve auree agli alleati in Turchia, Russia ed Emirati Arabi Uniti. (Vec)