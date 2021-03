Francia: fonti stampa, niente serrata anti Covid nel fine settimana a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione di Parigi, l'Ile-de-France, non verrà applicata una serrata nel fine settimana per frenare la diffusione del coronavirus. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "France info", citando una fonte del governo. Domani, 4 marzo, il primo ministro Jean Castex, e il ministro della Salute, Olivier Veran, terranno una conferenza stampa per annunciare nuove misure nei 20 dipartimenti del Paese posti sotto sorveglianza rinforzata.(Frp)