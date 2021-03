Sudan: Covid, consegnate 800 mila dosi di vaccino AstraZeneca nell'ambito dell'iniziativa Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudan ha ricevuto 800 mila dosi del vaccino AstraZeneca nell'ambito del meccanismo Covax Facilirty messo in atto dalle agenzie delle Nazioni Unite e dai suoi partner per assicurare l'accesso al vaccino contro il Covid ai Paesi in via di sviluppo. "La spedizione iniziale di vaccini arrivata oggi in Sudan sosterrà la vaccinazione degli operatori sanitari e delle persone sopra i 45 anni con condizioni mediche precarie e che vivono in aree ad alta trasmissione", ha affermato il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) in un comunicato. L'arrivo dei vaccini, aggiunge il comunicato, segue la consegna di 4,5 tonnellate metriche di siringhe e cassette di sicurezza da parte dell'Unicef per conto di Covax lo scorso 26 febbraio. (Res)