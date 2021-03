© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 4 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni IV, Vi, Pari Opportunità e Contrasto Fenomeni Razzismo. Odg: riprogettare l'accoglienza delle persone senza fissa dimora prevedendo anche percorsi di reinserimentoOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Smart City e II. Odg: MA TO: il sistema di infomobilità della Città di Torino. Un primo passo per il raggiungimento di un MAAS con governance pubblicaOre 11.30 - videoconferenza stampa di presentazione del progetto "Arte Urbana, graffiti writing e muralismo Metropolitano".Ore 13.30 - riunione in videoconferenza della II Commissione. Odg: 1) Intervento ampliamento e ristrutturazionedi edificio in via Valgioie nr. 127 int. 15. 2) Cambio destinazione d'uso con opere edilizie da commerciale a residenziale di unità immobiliare al piano secondo dell'immobile sito in via Balangero 6. Permesso di costruzione in deroga ex articoli 14 D.P.R. 380/2001 e 5 commi 9-14 della Legge 106/2011.REGIONEore 14:30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti.ore 17:00, Videoconferenza, la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Ylenia Serra partecipa al convegno "Fare famiglia: un cammino a piccoli passi - Presentazione e discussione dei dati dellindagine comparativa e longitudinale Evs (European Values Study) sulla famiglia", a cura del Centro di ateneo Studi e ricerche sulla famiglia, in collaborazione con il dipartimento di Sociologia, dell'Università Sacro Cuore di Milano. (Rpi)