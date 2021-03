Infrastrutture: da consorzio guidato da Webuild miglior offerta per realizzare due tratte della Pedemontana lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Webuild, in consorzio con Pizzarotti, è stato dichiarato miglior offerente per il contratto del valore di 1,26 miliardi di euro circa per la progettazione esecutiva e la costruzione delle tratte B2 (di 12,7 chilometri da Lentate sul Seveso e Cesano Maderno) e C (di 20 chilometri da Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51) dell’Autostrada Pedemontana Lombarda. Webuild, compresa Astaldi, è a capo del consorzio con Pizzarotti con una quota del 70 per cento. Il progetto, commissionato da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - spiega una nota di Webuild - dovrà essere completato in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. Il gruppo ritorna così a lavorare in questo progetto strategico per la mobilità del Nord-Italia dopo il completamento, nel 2015, della realizzazione di una sezione di 47 km di viabilità autostradale e secondaria: il primo tratto delle Tangenziali di Como e Varese e il collegamento viario tra le autostrade A8 e A9 (da Cassano Magnago a Lomazzo). "L’assegnazione dei due nuovi tratti della Pedemontana Lombarda - si legge nella nota - rappresenta un esempio concreto di ripartenza del settore con tutta la filiera produttiva, in una fase in cui lo sviluppo infrastrutturale è destinato ad avere un ruolo cruciale nel piano di rilancio economico e occupazionale dell’Italia". (Com)