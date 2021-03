Uruguay: azienda belga Katoen Natie annuncia forte investimento su porto di Montevideo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra lo Stato uruguaiano e Katoen Natie prevede anche una riduzione delle tariffe fino al 30 per cento per le aziende esportatrici locali. L'accordo tra le parti era stato anticipato ieri dallo stesso presidente Luis Lacalle Pou nel suo discorso in parlamento per l'inaugurazione dell'anno legislativo. "Il nostro Paese stava per affrontare un imminente giudizio di 1.500 milioni di dollari per il terminal di Cuenca del Plata, ma grazie a un duro lavoro del governo abbiamo chiuso un accordo con Katoen Natie che non solo desiste dal processo, ma accetta anche di investire 460 milioni di dollari", ha detto. (Abu)