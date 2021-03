Leonardo: con "Call for entrepreneurship" premiate idee business nate in azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concluso il concorso "Call for entrepreneurship" (C4e) con cui Leonardo ha selezionato e premiato idee e progetti nati in azienda e utili a sostenere gli obiettivi del piano Be Tomorrow-Leonardo 2030, la roadmap per l’innovazione alla base della crescita sostenibile di Leonardo nel lungo periodo. A vincere è stato il team che ha presentato il progetto “Centro di Eccellenza per la Simulazione, la Formazione e la Digitalizzazione in ambito sanitario”. Sul podio sono saliti anche i progetti sul “Container Modulare Sostenibile” e sul “Sistema di identificazione sicura dei droni”, rispettivamente come secondo e terzo classificato. Tutti i progetti presentati sono ricompresi all’interno degli ambiti di interesse individuati al momento del lancio del concorso e inerenti allo sviluppo di idee per incrementare la digitalizzazione, creare soluzioni tese a migliorare le condizioni dell’uomo e dell’ambiente, e trasformare, potenziandola, l’offerta di prodotti e servizi. Si tratta di tre aree che rappresentano gli snodi strategici del piano di crescita Be Tomorrow-Leonardo 2030, nella sua direttrice Master the New. (segue) (com)