Leonardo: con "Call for entrepreneurship" premiate idee business nate in azienda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giuria interna, composta dal management e dai dipendenti di Leonardo, che hanno seguito la cerimonia di premiazione durante un evento digitale, ha decretato i tre vincitori compresi in una short list di dieci progetti, ritenuti migliori tra i 94 esaminati, e selezionati per partecipare al contest finale. Ogni singolo progetto è stato presentato, durante l’evento, dai dieci team finalisti tramite un pitch per illustrarne i punti di forza. “Siamo orgogliosi del successo ottenuto dall’iniziativa che mira a valorizzare un capitale di conoscenza e innovazione di cui già disponiamo al nostro interno e che può rappresentare un moltiplicatore decisivo in grado di sviluppare il nostro business del futuro come indicato nel piano Be Tomorrow-Leonardo 2030 - ha affermato Enrico Savio, Chief Strategy & Market Intelligence Officer di Leonardo - . Con questa iniziativa abbiamo così introdotto un nuovo paradigma, in grado di rappresentare anche un cambiamento culturale, volto a cercare l’innovazione in nuovi modelli di business o nuove value proposition che utilizzino tecnologie, asset e competenze già disponibili al nostro interno e proprie delle persone di Leonardo: la risposta ottenuta, oltre novanta i progetti presentati ed esaminati e tutti caratterizzati da un elevato spessore qualitativo, conferma la validità dell’iniziativaI tre team vincitori saranno ora supportati in un processo di accelerazione di start up e avranno l’opportunità di essere affiancati da professionisti dedicati, tra i quali Gellify – società esperta di open innovation e acceleratore di start up – per implementarne le competenze imprenditoriali”. (segue) (com)