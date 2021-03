Leonardo: con "Call for entrepreneurship" premiate idee business nate in azienda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivo del concorso "Call for entrepreneurship" è infatti quello di stimolare e costruire un mindset imprenditoriale nelle persone di Leonardo, supportandole nella proposizione e realizzazione delle proprie idee di business. Tra le finalità dell’iniziativa vi è la creazione di start up, nate da uno spin off aziendale, grazie al supporto che Leonardo fornirà ai progetti vincitori anche attraverso co-investimenti, per trasformarli, in futuro, in uno dei business dell’azienda. L’iniziativa "Call for entrepreneurship" si affianca al tradizionale processo di ricerca e sviluppo di Leonardo, che tipicamente guarda al medio-lungo termine, e pone il focus sull’innovazione aziendale per rispondere più rapidamente alle esigenze del mercato con idee e proposte concrete e realizzabili nel breve termine. (com)