Brexit: Sefcovic, azione unilaterale Londra è violazione diritto internazionale (2)

- Sefcovic ha ribadito che il protocollo sull'Irlanda-Irlanda del Nord è l'unico modo per proteggere l'accordo del Venerdì Santo in tutte le sue dimensioni e per evitare un confine duro sull'isola d'Irlanda. "Durante lo scorso anno, abbiamo lavorato instancabilmente per trovare soluzioni pratiche praticabili, basate sul Protocollo, per ridurre al minimo le interruzioni causate dalla Brexit e per aiutare a facilitare la vita quotidiana delle comunità nell'Irlanda del Nord. Il 17 dicembre 2020 la commissione mista ha approvato formalmente queste soluzioni per aiutare le imprese ad adattarsi alla nuova realtà", ha affermato Sefcovic. Il vicepresidente ha inoltre ricordato che durante l'ultima commissione mista Ue-Regno Unito del 24 febbraio, il Regno Unito ha ribadito il suo impegno per la corretta attuazione del protocollo, nonché l'attuazione senza indugio di tutte le decisioni prese in seno alla commissione mista a dicembre 2020. (segue) (Beb)