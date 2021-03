Brexit: Sefcovic, azione unilaterale Londra è violazione diritto internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Commissione europea ha anche ricordato che l'impegno congiunto concordato di comune accordo con i gruppi commerciali dell'Irlanda del Nord e altre parti interessate aveva lo scopo di esaminare congiuntamente le soluzioni. Nella sua telefonata che avrà oggi, più tardi, con David Frost, in qualità di copresidente della commissione mista Ue-Regno Unito per l'accordo di recesso e del Consiglio di partenariato Ue-Regno Unito, Sefcovic lo informerà che la Commissione europea risponderà a questi sviluppi in conformità con i mezzi legali stabiliti dall'accordo di recesso e dall'accordo di commercio e cooperazione. (Beb)