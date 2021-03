Africa: Meloni, Europa deve cambiare approccio, abbracciare strada cooperazione e sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Fd'I ha aggiunto: "Nessuno fuggirebbe mai dalla sua terra, dalla sua famiglia e dalle sue radici. Se i giovani africani avessero un futuro non abbandonerebbero mai la propria patria. La lotta dei giovani africani per la sovranità e per l'indipendenza è una lotta per la difesa della propria identità. Questo manda in cortocircuito la sinistra che liquida la questione con la solita retorica buonista, utile solo ad alimentare il sistema di sfruttamento che strozza l'Africa". Per Meloni, "l'Europa deve cambiare approccio con l'Africa e abbracciare la strada della cooperazione e dello sviluppo. L'Africa è la più grande riserva mondiale del 'nuovo petrolio', consentire agli africani di godere della loro ricchezza è la chiave per inaugurare una nuova stagione di prosperità e libertà per tutti". (Rin)