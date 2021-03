Iraq: attacco a base di Ain al Asad, Casa Bianca minaccia “forti ritorsioni” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’attacco un contractor civile è rimasto ucciso, mentre un secondo operatore è morto alcuni giorni dopo per le ferite riportate. Nell’attacco è rimasto ferito anche un militare statunitense. Un altro attacco ha colpito invece il 22 febbraio la cosiddetta Zona verde, l’area fortificata nel centro della capitale irachena Baghdad che ospita sedi diplomatiche e organizzazioni internazionali. In tutti gli attacchi il modus operandi pressoché identico a quello di vari azioni avvenute nel corso di questi anni condotto con razzi di tipo Katyusha lanciati da pochi chilometri di distanza. Gli attacchi sono stati attribuiti alle milizie filo-iraniane che stanno cercando di fare pressione sugli Stati Uniti e la comunità internazionale per il ritiro dei militari stranieri dal Paese. I continui attacchi attribuiti alle unità della Mobilitazione popolare (Pmu), le milizie a maggioranza sciita affiliate all’Iran, hanno spinto gli Stati Uniti a lanciare il raid aereo del 25 febbraio scorso sulla base di Albu Kamal al confine tra Siria e Iraq. Il raid è stato primo dell’amministrazione degli Stati Uniti guidata da Joe Biden e ha provocato 22 morti fra esponenti delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu) e delle milizie di Hezbollah irachene, che controllano il confine tra Siria e Iraq. (Nys)