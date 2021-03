Ue: Coldiretti, stop ad aceto balsamico sloveno sopo rinvio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra slovena sull'aceto balsamico rischia dunque di diventare un precedente pericoloso contro il quale occorre - sottolinea Coldiretti - attivarsi immediatamente a livello comunitario per garantire la difesa di uno dei prodotti simbolo del Made in Italy. Sono riconosciuti e tutelati dall'Unione europea l’Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, l’Aceto balsamico di Modena Igp (Indicazione Geografica Protetta) e l’Aceto balsamico tradizionale di Reggio Dop. Si tratta - conclude la Coldiretti - di prodotti ottenuti nel rispetto di specifici disciplinari di produzione trasmessi nel tempo da generazioni che devono essere protetti nei confronti delle imitazioni low cost che non hanno nulla a che vedere con i prodotti originali. (Com)