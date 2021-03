Vaccini: al via in Fiera somministrazioni ad agenti Polizia locale della provincia di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate questa settimana in Fiera le vaccinazioni per gli agenti delle Polizie locali dei Comuni della provincia di Milano. In tutto 211 gli operatori vaccinati oggi, entro venerdì saranno 775 gli agenti che riceveranno la prima dose del vaccino. "L'obiettivo - spiega l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato - è quello di vaccinare tutti gli agenti dei Comuni lombardi il più presto possibile. Purtroppo il numero dei vaccini in arrivo è inferiore alle attese. Oggi ho effettuato un sopralluogo in Fiera e ho verificato la grande organizzazione e la volontà degli agenti di vaccinarsi e riprendere al più presto l'importante servizio che, anche in questo periodo di pandemia, stanno offrendo ai cittadini lombardi". (Com)