Usa: allarme intelligence su possibili assalti al Campidoglio, rafforzate misure di sicurezza

- La polizia del Campidoglio degli Stati Uniti ha rafforzato i dispositivi di sicurezza dopo aver ottenuto informazioni circa un "possibile complotto" da parte di facinorosi per assaltare nuovamente la sede del Congresso nella giornata di domani, 4 marzo. "Il dipartimento di polizia del Campidoglio degli Stati Uniti è consapevole e preparato a qualsiasi potenziale minaccia nei confronti dei membri del Congresso o del complesso del Campidoglio", si legge in una dichiarazione diffusa oggi, in cui la polizia afferma di "aver già apportato significativi miglioramenti alla sicurezza per garantire la protezione del Congresso, del suo personale e dei nostri agenti di polizia". Il 4 marzo è la data originaria in cui si insediavano i presidenti degli Stati Uniti, prima che la data fosse spostata al 20 gennaio come previsto dal 20mo emendamento, ratificato nel 1933. (Nys)