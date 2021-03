Ambiente: Rolfi su parco agricolo sud, Città metropolitana di Milano ha visione "agrifobica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano con Expo è stata capitale mondiale del cibo prodotto grazie a una agricoltura sostenibile. La città metropolitana invece ha una visione 'agrifobica' che strizza l'occhio a un ambientalismo ideologico e che intende criminalizzare e punire l'agricoltura del Parco agricolo sud, eliminandola dai confini di Milano". Così l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, commenta in una nota l'approvazione, da parte del Consiglio della Città metropolitana di Milano, della proposta di perimetro per l'istituzione del parco naturale nel territorio del Parco agricolo sud. "Ci aspettiamo - prosegue - una presa di posizione del sindaco del capoluogo, visto che all'epoca è stato a capo della macchina organizzativa di Expo. Spero non si rimangi tutti i messaggi mandati allora". Secondo l'assessore "la Città metropolitana - sta sbagliando nel contenuto, nei tempi e nelle modalità". (segue) (Com)