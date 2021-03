Roma 2021: Zingaretti "non ho parlato con Gualtieri", Pd conferma no a Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a margine di un evento oggi - interpellato sulla candidatura dell'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alle elezioni amministrative di Roma per il 2021 - ha spiegato di non aver parlato ancora con il diretto interessato. "Non ho avuto modo di parlare con Gualtieri su questi temi", ha detto Zingaretti, poche ore prima che si facesse insistente la voce di un rinvio del voto a ottobre. Ci sarebbe già una data, 10 e 11 ottobre, ma si attende il decreto del ministero dell'Interno che ratifichi lo slittamento delle elezioni oltre la naturale scadenza delle consiliature, prevista a giugno. Intanto nel Partito democratico della Capitale si è riaperto il dibattito su una possibile alleanza con il M5s, fin dal primo turno, dopo che su 55 componenti aventi diritto al voto, la direzione regionale del Pd Lazio ha approvato a larghissima maggioranza, con un solo voto contrario e sei che hanno dichiarato di non partecipare al voto, l'ordine del giorno presentato che dà mandato al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al capogruppo del Pd Marco Vincenzi di verificare le condizioni per costruire un nuovo patto di maggioranza alla Regione Lazio con il M5s. (segue) (Rer)